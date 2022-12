Atletico Madrid, Cunha saluta e critica Simeone: “C’è chi prende decisioni e allora anche tu devi farlo”

E’ tempo di saluti per Matheus Cunha. L’attaccante brasiliano ha lasciato l’Atletico Madrid per trasferirsi al Wolverhampton e, attraverso i propri profili social, ha voluto salutare i suoi ex tifosi, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Diego Simeone: “Amare e sentirsi amato. Cose del genere non cambieranno mai. sentirsi identificati con qualcosa, sentirsi importanti, provare affetto e sentirsi parte di un’intera famiglia, è diverso. A voi atletici grazie di cuore. Hai giocatori fantastici come atleti e persone. Hai fan che ti fanno sentire a casa anche dall’altra parte del mondo”.

“Il calcio è così, come ogni altro lavoro, c’è chi comanda perché ad un certo punto è stato molto importante, ha le sue gerarchie e c’è chi prende le decisioni e allora anche tu devi fare le tue. Il mio cuore avrà sempre un pezzo di Atleti! Hai sempre avuto il mio tutto, semplicemente perché ho sentito che mi hai dato tutto. Grazie mille, Cunha”, ha concluso il brasiliano.