Real Madrid, dalla Spagna: “Bellingham sempre più vicino”

Il Real Madrid si avvicina a Jude Bellingham. Come rivela As, da parte del giocatore, c’è la chiara intenzione di trasferirsi al Real piuttosto che giocare in Premier dove si sono mossi il Liverpool, ma anche il Chelsea e lo United. I Reds hanno infatti deciso di virare su Amrabat e Enzo Fernadez e hanno accantonato la trattativa con il classe 2003. L’inglese ha un contratto fino al 2025 e il Dortmund ha provato a rinnovarlo prima del Mondiale, offrendogli un cospicuo ingaggio e una clausola rescissoria da 150 milioni. L’entourage di Bellingham però ha rinviato il discorso al termine del Mondiale. E la scelta si è rivelata vincente.