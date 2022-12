Real Madrid, Benzema riprende ad allenarsi dopo l’infortunio alla coscia

Karim Benzema torna ad allenarsi con il Real Madrid e mette nel mirino la sfida del 30 dicembre contro il Valladolid. Dopo il Mondiale con la Francia saltato per infortunio e la vacanza a La Reunion, l’attaccante transalpino è tornato alla normalità. Ha infatti ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo dei blancos con l’obiettivo di mettersi alle spalle il problema al quadricipite della coscia sinistra. Il Pallone d’Oro sarà un fattore aggiunto per la squadra dopo una prima parte di stagione complicata per colpa dei problemi fisici.