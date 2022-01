Copa del Rey 2021/2022: il Barcellona soffre ma vince in rimonta contro il Linares

by Andrea Bellini

Sergio Busquets - Foto Antonio Fraioli

Il Barcellona soffre ma riesce ad avere la meglio sul Linares Deportivo, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2021/2022. I blaugrana, che hanno recuperato un paio di pezzi dall’ultima sfida di campionato, ribalta nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa realizzato nel primo tempo: 1-2 il risultato finale. Bella prova per il Linares, che è andato più volte vicino alla seconda rete, ma a passare agli ottavi sono i catalani.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

CRONACA – Il Linares attua una pressione fortissima fin dai primi minuti, andando alla ricerca rabbiosa del pallone anche dalle parti di Neto. Una tattica che effettivamente spaventa la retroguardia del Barcellona, che fatica a giocare in maniera pulita il pallone. I blaugrana provano poi l’offensiva sull’asse Dani Alves-Nico Gonzalez, ma sul ribaltamento di fronte Carnicer pesca Hugo Diaz, che insacca di testa: 1-0 al 19′. La reazione del Barcellona è affidata soprattutto a Nico Gonzalez e Riqui Puig, ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol sul finale di tempo: provvidenziale l’intervento di Araujo ad anticipare tutti sul cross di Sanchidrian.

Xavi rivoluziona la squadra a inizio ripresa, inserendo Frankie de Jong e Dembele per Puig e Akhomach, oltre a Pique per Araujo (problemi fisici per il difensore). E proprio Dembele si rivela fin da subito il più pericoloso dei suoi: il gol del francese arriva al 63′ con un tiro dalla distanza. Al 67′, gol annullato a Hugo Diaz per fuorigioco, e appena due minuti dopo Jutgla porta avanti il Barcellona con un tiro ad incrociare. Al 75′, brividi per Neto, che battezza fuori il tiro dalla distanza di Carracedo: la palla effettivamente esce, ma di pochissimo grazie al forte effetto impresso dal giocatore del Linares.