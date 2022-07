Brentford, Thomas Strakosha firma fino al 2026: é ufficiale

by Daniele Forsinetti

Thomas Strakosha, Lazio - Foto Antonio Fraioli

L’ex portiere della Lazio, Thomas Strakosha, ha scelto la sua nuova squadra. L’albanese ha, infatti, dopo dieci stagioni in Italia, firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Brentford. Esperienza in Premier League, dunque, per Strakosha che è pronto a difendere i pali delle “api”.