Boca Juniors, Mac Allister: “Campione d’Argentina a mia insaputa”

Alexis Mac Allister ha raccontato a ESPN un curioso episodio, risalente ai tempi del Boca Juniors. L’attuale centrocampista del Brighton classe 1998, ha spiegato che non si era reso conto di essere diventato campione d’Argentina. Il motivo? Aver lasciato il Boca nel mercato di gennaio, un destino molto simile a quello di Daniele De Rossi che per qualche mese fu compagno di squadra di Mac Allister. “Vidi la partita con il Gimnasia alla tv, una volta finita un mio amico mi scrisse un messaggio dicendomi ‘congratulazioni, campione’. Io rimasi stranito, non capivo cosa volesse dire. Poi in pochi minuti mi sono arrivati molti messaggi e allora ho capito.”