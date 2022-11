Bayern Monaco, Kahn: “Cristiano Ronaldo? Non si adatta alla nostra filosofia”

Dopo il divorzio dal Manchester United, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà tra gli argomenti più discussi durante e probabilmente anche dopo i Mondiali in Qatar. Tra le papabili contendenti possiamo escludere il Bayern Monaco, almeno secondo il CEO Oliver Kahn: “Sì, posso escluderlo. Abbiamo un’idea chiara su come dev’essere costruita la squadra. Tutti noi amiamo Cristiano Ronaldo e non c’è discussione in merito. Ma questo è qualcosa che non si adatta alla nostra filosofia”.