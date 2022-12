Argentina, nasce Lionel Enzo Julian il giorno della finale: “Lo avevamo promesso in caso di vittoria”

Lionel Enzo Julian Altamirano è nato domenica 18 dicembre alle 10:22, due ore prima che la Nazionale argentina scendesse in campo per giocare la finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia. I genitori del bambino avevo già predetto ‘se l’Argentina vince il Mondiale avrebbero aggiunto messo il nome Lionel come primo’. Come ha confermato Enzo Altamirano, padre del bimbo, il neonato porta i nomi di tre calciatori che hanno portato il paese al vertice in Qatar: Lionel Messi, Enzo Fernández e Julián Álvarez.