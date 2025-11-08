L’azzurro brilla in 19 minuti nella vittoria degli Heat per 126-108 sugli Hornets. Bene anche Jokic e Antetokounmpo, mentre Curry resta fuori nel ko dei Warriors a Denver.

Importante vittoria per i Miami Heat nella notte NBA. Al Kaseya Center di Miami, la squadra della Florida si è imposta 126-108 sugli Charlotte Hornets, trascinata da Powell (25 punti) e Wiggins (22).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Buona prova anche per l’italiano Simone Fontecchio, che ha contribuito al successo con 11 punti, 2 assist e 2 rimbalzi in 19 minuti d’impiego dalla panchina. Non sono bastati, invece, i 30 punti di Knueppel per gli Hornets, mai realmente in partita.

A Denver, i Nuggets confermano il proprio momento positivo battendo Golden State 129-104 alla Ball Arena. Prestazione super per il trio Jokic (26 punti), Murray (23) e Gordon (18), mentre nei Warriors ha pesato l’assenza di Stephen Curry.

Grande serata anche per Giannis Antetokounmpo, autore di 41 punti nel 126-110 dei Milwaukee Bucks sui Chicago Bulls, con una prova dominante al Fiserv Forum.

Tra gli altri risultati, da segnalare la vittoria degli Orlando Magic contro i Boston Celtics (123-110) e quella dei Houston Rockets in trasferta a San Antonio (121-110).

Ecco tutti i punteggi della notte NBA: