I Pistons restano in vetta a Est dopo il successo sui Wizards. Riscatto Lakers, Miami batte Cleveland allo scadere con Wiggins decisivo. Bene Banchero e Fontecchio.

Una notte NBA ricca di emozioni e prestazioni da urlo. Nove le partite disputate, con i Detroit Pistons che si confermano in testa alla Eastern Conference grazie alla vittoria casalinga per 137-135 all’overtime contro i Washington Wizards.

Protagonista assoluto Cade Cunningham, autore di una tripla doppia monumentale da 46 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. A supportarlo, Jalen Duren (19 punti e 14 rimbalzi). Non basta a Washington un CJ McCollum da 42 punti: il terzo quarto chiuso con un +15 illude gli ospiti, ma nel finale prevale il talento del leader dei Pistons.

Riscatto per i Los Angeles Lakers, che dopo la sconfitta con Atlanta tornano a vincere sul campo degli Charlotte Hornets. Successo sofferto ma meritato per 118-111, firmato dal solito Luka Doncic (38 punti, 6 rimbalzi, 7 assist). Tutto il quintetto gialloviola chiude in doppia cifra: 24 punti per Austin Reaves, 21 per Hachimura, 14 per Ayton e 13 per Marcus Smart. Agli Hornets non bastano i 34 punti di Miles Bridges e la quasi tripla doppia di Kon Knueppel (19 punti, 10 rimbalzi, 9 assist).

Match da brividi anche a Miami, dove gli Heat piegano Cleveland per 140-138 all’overtime. Decisivo il canestro allo scadere di Andrew Wiggins (23 punti e 5 assist), dopo la tripla del possibile pareggio di Donovan Mitchell (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist). Sugli scudi anche Norman Powell (33 punti) e Jaime Jaquez Jr. con una prestazione completa: 22 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.

Buona prova anche per l’azzurro Simone Fontecchio, autore di 13 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti.

A Est vince anche Orlando, che supera Portland 115-112 trascinata da Paolo Banchero (28 punti e 9 rimbalzi).

A Ovest spicca il successo dei San Antonio Spurs su Chicago (121-117) con uno strepitoso Victor Wembanyama da 38 punti e 12 rimbalzi.

Vittorie anche per Milwaukee (116-114 su Dallas con 30 punti di Giannis Antetokounmpo), Phoenix (121-98 sui Pelicans grazie ai 42 punti di Grayson Allen), Minnesota (120-113 su Utah con 26 punti di Anthony Edwards) e Atlanta, che supera i Clippers 105-102 nonostante la tripla doppia di James Harden (35 punti, 10 rimbalzi e 11 assist).

Una serata di grande spettacolo, con tanti protagonisti e statistiche da record, confermando una stagione NBA che continua a sorprendere notte dopo notte.