I Thunder centrano la decima vittoria in undici gare e restano imbattibili contro i Grizzlies. Pistons primi a Est, Celtics e Rockets in grande spolvero.

Un’altra serata da incorniciare per gli Oklahoma City Thunder, che al FedEx Forum superano i Memphis Grizzlies per 114-100, centrando la decima vittoria nelle ultime undici partite e confermandosi la bestia nera della franchigia del Tennessee, battuta per la 14ª volta consecutiva.

Dopo un primo tempo equilibrato, i Thunder cambiano marcia nella ripresa (63-38 il parziale complessivo) trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander autore di 35 punti, ben supportato da Chet Holmgren e Davion Mitchell con 21 punti a testa. Serata da dimenticare invece per Ja Morant, limitato a 11 punti con un pesante 3/18 al tiro.

Nel resto della Western Conference, gli Houston Rockets si rialzano subito dopo la sconfitta con San Antonio: Kevin Durant guida i texani con 31 punti e il canestro decisivo a 1’42” dalla sirena nel 122-115 contro i Milwaukee Bucks di uno scatenato Giannis Antetokounmpo (37 punti e 8 rimbalzi).

Continua il momento positivo dei Minnesota Timberwolves, che travolgono i Sacramento Kings 144-117 con Anthony Edwards da 26 punti.

Cinquina casalinga per i Golden State Warriors, vincenti 114-83 sui Pacers grazie a un ispirato Jimmy Butler (21 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) in assenza di Stephen Curry, fermato dall’influenza.

A Est, prosegue la favola dei Detroit Pistons, che battono i Philadelphia 76ers 111-108 e conquistano la vetta della Eastern Conference con la sesta vittoria consecutiva. Protagonisti Cade Cunningham (26 punti) e Jalen Duren (21 punti e 16 rimbalzi), mentre ai Sixers non bastano i 33 punti di Maxey in assenza di Embiid.

Non si ferma neanche New York, che domina il derby con i Brooklyn Nets per 134-98 centrando il sesto successo di fila al Madison Square Garden: Karl-Anthony Towns chiude con 28 punti e 12 rimbalzi.

Sconfitta invece per Orlando, piegata a Boston 111-107 nonostante i 28 punti di Paolo Banchero (14 nell’ultimo quarto): i Celtics ringraziano Jaylen Brown (27 punti) e le triple decisive di Derrick White e Walsh nel finale.