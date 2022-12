Nba 2022/2023: super Giannis stende New Orleans, Orlando KO dopo sei vittorie consecutive

I risultati di Nba 2022/2023 nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre. C’era grande attesa a Est per il big match tra New Orleans e Milwaukee Bucks, che ha regalato spettacolo e un Giannis Antetokounmpo in formissima: 42 i punti realizzati dal greco, conditi da 10 assist, fondamentali ai fini del successo esterno (119-128) che vale la conferma della testa della classifica. I Bucks avevano toccato anche il +18, salvo poi trovarsi con un solo possesso di vantaggio nell’ultimo quarto, con la tripla di Holiday a ridare ossigeno ai suoi. Da sottolineare anche i 30 punti di Lopez, mentre per New Orleans sono arrivati i 37 punti (con 18 rimbalzi) di Valanciunas e i 31 (con 8 rimbalzi e 9 assist) di McCollum.

Dopo sei vittorie consecutive, si fermano gli Orlando Magic, che cadono di una lunghezza (126-125) sul campo di Atlanta. Per gli Hawks, decisivo ancora una volta Trae Young, che con 37 punti e 13 assist diventa il giocatore con più gare all’attivo con almeno 35 punti e 10 assist realizzati, superando Harden. Serata da luci e ombre per Paolo Banchero, che realizza 18 punti con un 7/15 dal campo, ma soprattutto commette il fallo che permette ai padroni di casa il sorpasso, sbagliando poi la tripla finale.

Tra gli altri match della notte, spicca la vittoria netta di Phoenix Suns contro i Los Angeles Lakers: 130-104 in una partita quasi a senso unnico, con il tabellone che recitava già un +24 per Chris Paul e compagni all’intervallo lungo. Vittoria all’overtime di Philadelphia su Toronto, mentre Gilgeous-Alexander prosegue la sua stagione da urlo, segnando il canestro sulla sirena che vale la vittoria di Oklahoma su Portland.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nba 2022/2023 – Notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 122-99

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 104-101 OT

Atlanta Hawks – Orlando Magic 126-125

Houston Rockets – San Antonio Spurs 105-124

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 116-106

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 119-128

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 123-121

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 130-104

Sacramento Kings – Charlotte Hornets 119-125