NBA 2022/2023, incredibile Shake Milton: canestro da metà campo sulla sirena (VIDEO)

di Antonio Sepe 42

Subito un colpo di scena nel Christmas Day in NBA 2022/2023, con un canestro incredibile allo scadere del primo tempo tra New York Knicks e Philadelphia 76ers. A realizzarlo è stato Shake Milton, che si è inventato una magia da prima della metà campo proprio sulla sirena. Il 26enne si è avventato su una palla vacante a metà campo e l’ha quasi lanciata verso il canestro direttamente dal logo. Si tratta peraltro di una tripla molto importante dato che ha consentito i 76ers di portarsi a -3 con due quarti da giocare. In alto il video.