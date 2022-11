Highlights Cluj Napoca-Brescia 91-86, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Cluj Napoca-Brescia 91-86, match valido per la quinta giornata dell’Eurocup 2022/2023. La Germani subisce la terza sconfitta europea della stagione in Romania, al termine di una partita molto equilibrata che vede i lombardi pagare dazio nell’ultimo quarto. Non bastano i 16 punti di Della Valle e i 15 di Petrucelli. Di seguito gli highlights del match.

