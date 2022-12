Eurocup 2022/2023: Trento cade in casa del Buducnost

Trento lotta ma esce battuta da Buducnost 73-58 nella settima giornata di Eurocup 2022/2023. I ragazzi di Molin si trovano in vantaggio nel primo quarto ma subiscono un pesante parziale di 23-4 nei successivi 10 minuti che indirizza il match verso la squadra montenegrina. Top scorer del match Jagodic-Kuridza con 20 punti conditi da 7 rimbalzi e 1 assist. Non bastano a Trento i 16 con 7 rimbalzi di Atkins. Sesta sconfitta in sette partite per Trento che resta ferma in penultima posizione con 1 vittoria e 6 sconfitte. Sale in vetta Buducnost agganciando Gran Canaria e Turk Telecom a 5 vittorie e 2 sconfitte.

Primo quarto con Trento che parte forte con un parziale di 13-5 che indirizza verso la squadra italiana i primi dieci minuti. Male in attacco il Buducnost, 28% al tiro con un brutto 25% dalla media distanza, che chiude il primo quarto in svantaggio di 4 punti 14-18.

Nel secondo quarto la squadra montenegrina entra in partita e ribalta il match. Trento subisce un parziale pesantissimo di 23-4 trovandosi sotto di 15 punti 37-22 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Buducnost amministra il vantaggio e va negli spogliatoi in vantaggio di 13 lunghezze sul 42-29.

Nel terzo quarto Trento reagisce con un parziale di 9-0 nei primi minuti. La squadra di Molin non riesce ad agganciare Buducnost che riprende il largo salendo da un pericoloso 42-40 a un 50-40 con un parziale di 8-0. Terzo quarto che si chiude 54-46 con Trento che prova a rimanere in scia dei padroni di casa.

Buducnost mantiene le distanze da Trento nell’ultimo quarto senza far avvicinare la squadra italiana. I ragazzi di Molin lottano ma non riescono ad agganciare i padroni di casa che conquistano la seconda vittoria in fila in Eurocup 2022/2023 73 a 58.