Eurocup 2022/2023: Brescia espugna Lubiana, Venezia perde allo scadere

Dopo quattro sconfitte consecutive, Brescia rialza la testa nell’ottava giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. La Germani ha espugnato per 80-83 il campo del Cedevita Olimpija Lubiana grazie ad una prestazione gagliarda e piena di attributi. Le due squadre si sono marcate punto a punto per tutta la durata del match. Alla fine ha fatto la differenza una tripla ad un minuto dalla fine di Massinburg, che ha creato il solco decisivo tra le due formazioni. Provvidenziale anche un rimbalzo offensivo a poco più di venti secondi dalla fine di Della Valle, bravissimo successivamente a chiudere la pratica dalla lunetta. I lombardi hanno così conquistato la loro seconda vittoria nella competizione consolidando il loro penultimo posto nel Gruppo A proprio ai danni degli sloveni, ultimi con un successo e ben sei sconfitte.

Beffa invece per l’Umana Reyer Venezia, impegnata sempre in trasferta ma sul campo del Club Joventut de Badalona. Alla fine, dopo un serrato testa a testa, si sono imposti gli spagnoli grazie alla provvidenziale tripla trasformata da Ellenson a quattro secondi dalla fine. Rammarico per i lagunari, trovatisi quasi sempre sotto nel punteggio durante il quarto e decisivo periodo ma bravissimi ogni volta a non demoralizzarsi e a rialzare la testa. Non basta ai veneti una straordinaria prestazione di Spissu con 27 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Una sconfitta che non ci voleva per Venezia, che adesso si è fatta agganciare al secondo posto in classifica proprio dalla formazione iberica, che si è confermata una delle squadre maggiormente attrezzate per poter pensare di arrivare fino in fondo alla competizione.