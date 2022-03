Eurocup 2021/2022, Ljubljana-Venezia 105-90: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Austin Daye - Foto profilo ufficiale Facebook Reyer Venezia

La cronaca e il tabellino di Cedevita Olimpija Ljubljana-Umana Reyer Venezia, sfida valida come 16esima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Terza sconfitta consecutiva per i lagunari, che in casa dei sloveni pagano la stanchezza e il momento di forma certamente non esaltante degli ultimi tempi e subisce un risultato molto pesante: 105-90 il risultato finale, mitigato solo nel finale.

EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE

IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021

LA PARTITA – Ferrell e Blazic con due triple sbloccano il match, poi dopo un secondo canestro dall’arco di Blazic, arriva il time out di De Raffaele (15-4). La difesa dei lagunari è totalmente presa di sorpresa dalla vitalità e l’esplosività dei padroni di casa, la quale si riflette sulle altissime percentuali al rimbalzo (già 28, di cui 8 offensivi, a fine primo tempo) e al tiro. La tripla di Ejim fissa il parziale del primo quarto sul 28-10. Di fatto, si tratta del passivo decisivo ai fini del match. Infatti, tolto un comprensibile nervosismo a inizio secondo quarto, la reazione di Venezia c’è, quantomeno dal punto di vista offensivo. La difesa infatti fatica a contenere l’esuberanza avversaria, ma i lagunari riescono a tenere il passo degli sloveni con un parziale di 28-23 e 30-26 nel secondo e terzo quarto grazie anche alle triple di Sanders (7/12). Oltre allo strepitoso momento di forma di Ljubljana, non si può non tener conto che si trattava della terza trasferta in otto giorni per Venezia, che settimana scorsa ha giocato e perso contro Bursaspor e Valencia. L’ultimo quarto, quello in cui coach Golemac ha messo in campo anche diversi giovani, è stato l’unico a favore di Venezia, che ha potuto rendere meno pesante il passivo finale.

TABELLINO LJUBLJANA-VENEZIA

LJUBLJANA: 20 Auguste, 17 Ferrell, 15 Blazic, 12 Muric, 11 Dragic, 10 Omic, 8 Pullen, 7 Ejim, 3 Scuka, 2 Radovanovic

VENEZIA: 24 Sanders, 14 Tonut, 13 De Nicolao, 10 Watt, 8 Morgan, 7 Daye, 5 Echodas, 4 Brooks, 3 Mazzola, 2 Bramos