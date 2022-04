Basket, Eurocup 2021/2022: Bourg en Bresse-Virtus Bologna 68-90, cronaca e tabellino

La Virtus Bologna chiude con una vittoria in rimonta la regular season di Eurocup 2021/2022. Gli emiliani si sono imposti 68-90 sul campo dei francesi di Bourg en Bresse, garantendosi così il quarto posto nel proprio girone che vale la certezza del fattore campo nel playoff del prossimo 19-20 aprile. Una partita dai due volti, con il primo tempo che ha visto i padroni di casa chiudere in vantaggio, salvo poi soccombere nettamente nel secondo tempo. Daniel Hackett è il miglior marcatore con 17 punti, segue Sampson a quota 15. Il migliore degli avversari è Harris jr con 12 punti a referto. Adesso Bologna pensa a domenica, quando sarà tempo di big match in campionato contro l’Olimpia Milano.

La cronaca – Fin dai primi minuti Bologna sembra faticare a entrare in partita, con tante palle perse (sette solo nel primo quarto) e difficoltà offensive piuttosto evidenti. Merito anche della difesa di Bourg en Bresse, che nonostante l’eliminazione già matematica da qualche settimana scende in campo per onorare al meglio l’impegno europeo. In qualche modo la Virtus riesce a limitare il tiro francese nel primo quarto, con la tripla di Teodosic sulla sirena che permette agli uomini di Scariolo di limitare i danni sul 23-20 dopo i primi dieci minuti. Decisamente più complicato l’avvio del secondo quarto, con la difesa di Bologna che salta per aria e i francesi che invece bombardano senza pietà da tre: Bourg en Bresse vola subito sul +12 con Roos e Julien, la Virtus prova a ricomporsi ma continua a sbagliare tanto e così all’intervallo lungo il tabellone dice 47-37 in favore dei padroni di casa.

Al ritorno in campo però si presenta un’altra Virtus, più cattiva e concreta sui due lati del campo. Hackett suona subito la carica con due triple pesanti, così come Hervey sotto canestro. Il resto lo fa la difesa di Bologna, che con un parziale da 27-8 nel terzo quarto ribalta completamente le sorti della partita. Bourg en Bresse soffre in difesa, esaurisce presto il bonus e manda a nozze Teodosic e compagni. Nel quarto periodo si scatenano anche Pajola e Cordinier, ben presto scorrono i titoli di coda su una partita ben più difficile nel primo tempo di quanto possa spiegare il risultato finale.

Il tabellino

Bourg en Bresse: Chassang 6, Roos 8, Julien 10, Bouba, Sulaimon 9, Benitez 9, Harris jr 12, Pelos 10, Jones 4, Williams.

Virtus Bologna: Alibegovic 2, Hervey 13, Hackett 17, Weems 8, Cordinier 8, Mannion, Pajola 8, Jaiteh 11, Shengelia 2, Sampson 15, Teodosic 6, Tessitori.