Date Serie A1 regular season e playoff: il calendario della stagione 2022/2023

Tutte le date della Serie A1 2022/2023 di basket, con il calendario completo della nuova stagione, dalla regular season ai playoff Scudetto. Riparte il testa a testa tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che rimangono le due favorite per il titolo, ma occhio alle sorprese, dopo che già lo scorso anno Brescia e Tortona avevano ridisegnato la mappa del basket italiano, ma sono diverse le squadre che hanno la possibilità di disputare un campionato di altissimo livello. Sarà il campo a fornire i verdetti, quindi concentriamoci sulle date della stagione.

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

La regular season comincerà sabato 1 ottobre, per terminare poi domenica 7 maggio con la trentesima giornata. In mezzo, due finestre per le nazionali, che si contenderanno la qualificazione ai Mondiali del 2023: la prima da lunedì 7 a martedì 15 novembre, la seconda da lunedì 20 a martedì 28 febbraio. Il campionato non si fermerà nemmeno durante le vacanze natalizie, con la dodicesima giornata prevista lunedì 26 dicembre e la tredicesima lunedì 2 gennaio. I giorni da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023 saranno invece utilizzati per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia. Infine, le date dei playoff non sono ancora note, e verranno definite a seconda degli eventuali impegni europei delle squadre coinvolte.