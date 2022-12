Basket, Serie A2 2022/2023: successi casalinghi per Forlì e Pistoia

Successo casalingo per Forlì nella tredicesima giornata della Serie A2 2022/2023 di basket: battuta la Fortitudo Bologna per 88-66. Continua a vincere anche Pistoia che, sempre in casa, ha la meglio su Rimini con lo score di 79-62. Vittorie casalinghe anche per Piacenza e Cento, che battono rispettivamente Trapani e Chieti per 76-64 e 75-54. Bella vittoria pure per Nardò che, tra le mura amiche, vince contro pronostico contro Udine per 89-77. Il derby laziale se lo aggiudica Latina contro la Stella Azzurra Roma, caduta per 88-95. Bel successo di Agrigento, che passa in casa contro Monferrato per 88-72. Altri due successi casalinghi sono quelli di Ravenna e della Pallacanestro Cantù rispettivamente contro San Severo e Fortitudo Bologna per 87-56 e 90-55. Colpo esterno per Treviglio, che s’impone sul campo di Rieti con lo score di 55-78. Ferrara vince di misura il match contro Mantova per 88-81 mentre Chiusi è corsara addirittura per un punto in trasferta contro Cividale, arresosi con rammarico per 62-63. Infine, successo di un punto pure per la Reale Mutua Torino, impostasi per 73-74 sul campo dell’Urania Basket Milano.