Basket, Serie A1 2022/2023: colpo esterno di Pesaro, Verona si arrende nel finale

E’ colpo esterno di Pesaro nel match dell’undicesima giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di Repesa passa sul parquet di Verona al termine di una sfida estremamente equilibrata e risolta soltanto negli ultimi minuti a favore dei marchigiani. La squadra veneta ha condotto per larghi tratti, ma i ragazzi di Ramagli cedono alla distanza al cospetto di una formazione che in classifica occupa una posizione ben più alta. Il punteggio finale è di 90-94.

L’avvio è ottimo per gli scaligeri, che si portano avanti addirittura sul 7-0 con la schiacciata di Smith. Con Cheatham, mattatore assoluto oggi, e Charalampopoulos, però, Pesaro si rifà sotto e chiude avanti 23-25 dopo i primi dieci di gioco. La prima parte del secondo quarto è tutto di marca marchigiana ed è qui che si decide probabilmente l’incontro: tante difficoltà per la Tezenis e così Visconti e Gudmundsson piazzano triple da urlo ed è addirittura 23-38 sul tabellone. Poco prima dell’intervallo, però, sale in cattedra Anderson: punti a ripetizione tanto da trascinare Verona avanti 48-47 all’intervallo più lungo.

Nel terzo quarto si gioca punto a punto, poi con la tripla di Holman c’è un discreto allungo da parte di Verona che si porta sul 64-59. Visto l’andamento del match, però, non è una cambiale per stare tranquilli, e infatti negli ultimi dieci minuti è eccezionale la prova degli ospiti, che sfruttano in particolare la vena realizzativa di Cheatham e con un finale emozionante ma ben gestito riescono a mantenere due possessi pieni di vantaggio chiudendo sul 90-94.

IL TABELLINO

TEZENIS VERONA: Cappelletti 20, Holman 17, Ferrari, Casarin 1, Johnson 8, Bortolani 7, Candussi, Rosselli 2, Anderson 20, Udom ne, Sanders 3, Smith 12. Allenatore: Ramagli.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 4, Abdur-Rahkman 13, Visconti 16, Moretti 5, Stazzonelli ne, Mazzola 14, Gudmundsson 7, Charalampopoulos 14, Totè 5, Cheatham 16. Allenatore: Repesa.

ARBITRI: Bettini-Catani-Mazzoni.

NOTE: parziali 23-25, 48-47, 69-69. Tiri liberi: Verona 12/17, Pesaro 20/23. Nessun uscito per cinque falli.