Basket, Serie A1 2022/2023: colpaccio Trento, per Olimpia Milano rimonta solo sfiorata

Trento sorprende l’Olimpia Milano e si impone con merito nella sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Partita a larghi tratti di fatto dominata dagli uomini di coach Molin, decisamente più ordinati e continui dei meneghini, che invece conducono una partita sporca e con molti errori, reagendo troppo tardi e accontentandosi di perdere di soli due punti: 77-75 il risultato finale.

LA PARTITA – Avvio sprint della Dolomiti Energia, che piazza subito un parziale da 7-0 con Flaccadori, Grazulis e la tripla di Lockett, mentre gli ospiti si sbloccano in uscita da time out con la tripla di Baron. Davies accorcia le distanze (9-8), ma Crawford e Flaccadori permettono a Trento di chiudere con due possessi di vantaggio il primo quarto (21-16). La bomba dall’arco di Conti fa precipitare Milano per la prima volta in doppia cifra di svantaggio (31-20), a sottolineare un primo tempo molto complicato in termini di tiri sbagliati (soprattutto triple) e palle perse. Gli uomini di coach Molin non stanno a guardare e toccano anche il +15 (37-22). Si va al riposo sul 39-28 con Hall che trova due centri dall’arco per rendere meno pesante il passivo dell’Olimpia Milano.

Al rientro dall’intervallo lungo, arrivano sette punti di Melli che costringono Molin a chiamare il time out (48-41), con Flaccadori che segna subito una tripla. Nel finale di parziale, Tonut segna una tripla, con Crawford che fissa il punteggio sul 67-57. Trento trova l’ennesima fuga di giornata nell’ultimo quarto, riportandosi a +13 (67-54), ma i canestri di Voigtmann e Luwawu-Cabarrot tengono a galla l’Olimpia Milano, che addirittura tocca il -1 a un minuto dalla fine (76-75). Errori da una parte e dall’altra nell’ultimo minuto, compreso Davies che perde palla e poi manda Atkins in lunetta a 2″ dal termine. Il primo va a segno, il secondo viene sbagliato per impedire all’Olimpia di giocare un’altra azione e quindi consolidare la vittoria.