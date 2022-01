Basket, Serie A1 2021/2022: rinviata Brescia-Pesaro, ospiti in quarantena

by Deborah Sartori

Pallone Basket - Serie A1 - Foto: olimpiamilano.com

Il Covid-19 continua a colpire il basket italiano: rinviata Brescia-Pesaro. La Legabasket ha deciso di rinviare la sfida Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 9 gennaio e valida per la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie A 2021/2022. La decisione arriva “preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asur Marche che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro, lo ha posto in isolamento e quarantena“. Nei prossimi giorni si deciderà la data per il recupero della partita.