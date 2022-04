Basket Serie A1 2021/2022, Pesaro-Virtus Bologna 77-96: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Niccolò Mannion - Foto profilo ufficiale Facebook Virtus Bologna

La Virtus Segafredo Bologna si impone 96-77 sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro nella sfida valevole per la ventisettesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione marchigiana chiude il primo quarto in vantaggio di un punto, ma gli ospiti allungano nelle due frazioni successive e controllano il tentativo di rimonta avversario. Tredicesima vittoria consecutiva dunque per la Virtus Bologna, che allunga in vetta alla classifica, mentre si interrompe la striscia positiva di Pesaro. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

LA PARTITA

La tripla di Teodosic lancia subito la Virtus (0-3), ma i padroni di casa rimangono incollati grazie al tiro da tre di Delfino (7-8) e poi completano il sorpasso con un’altra tripla, firmata da Moretti (10-8). Immediata la reazione dei bolognesi (10-12), ma Pesaro non molla (15-12) e resiste ai tentativi di rimonta avversari (23-18), riuscendo a chiudere il primo quarto in vantaggio (24-23). Nel secondo quarto però gli ospiti cambiano passo (24-27) e scappano via (24-34). Mejeris prova a scuotere i padroni di casa (26-37), che recuperano punti e costringono la Virtus a chiamare time-out (35-42), ma Bologna riesce a mantenere il vantaggio fino al 37-43 che chiude il primo tempo.

Nel terzo quarto Pesaro prova a recuperare a suon di triple (43-57), ma la bella giocata da tre di Shengelia rilancia la Virtus (43-60), che allunga nuovamente (46-66). Gli ospiti continuano a macinare punti anche in contropiede (48-70) e Pesaro chiude la frazione sotto 50-70. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano a rilanciarsi con il canestro di Jones e la tripla di Moretti (55-70), ma la Virtus controlla il vantaggio (60-81) e con la tripla di Mannion ad un minuto dalla sirena chiude i giochi (69-95). Pesaro prova ad accorciare (77-96) ma la vittoria va ai bolognesi.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-96 (24-23, 13-20, 13-27, 27-26)

PESARO: Moretti 15, Stazzonelli 2, Lamb 9, Zanotti 6, Demetrio 6, Mejeris 9, Tambone, Dia, Delfino 18, Jones 12. All. Banchi.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori, Mannion 18, Belinelli 8, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 5, Jaiteh 11, Shengelia 12, Hackett 13, Sampson 11, Weems 2, Teodosic 12. All. Scariolo.