Basket, playoff Serie A2: Cantù doma Scafati e prolunga la serie a gara-5

by Andrea Bellini

Jordan Bayehe - Foto profilo ufficiale Facebook Pallacanestro Cantù

La cronaca e il tabellino di Acqua S. Bernardo Cantù-Givova Scafati, sfida valida come gara-4 della finale del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa conducono una splendida gara, rimontando uno svantaggio che aveva toccato gli 8 punti, portandosi poi avanti fino al +15 e infine gestendo l’ultimo tentativo di rimonta degli ospiti: finisce 77-68, con la serie che è ora sul 2-2 e che quindi si risolverà solo a gara-5.

LA PARTITA – Parte bene Scafati, che sfrutta qualche errore al tiro di Cantù e si porta sul 2-6. Dopo una fase di primo parziale in cui si segna poco, la situazione si accende negli ultimi tre minuti, in cui le due squadre si rispondono colpo su colpo, con Scafati che non sfrutta al meglio i quattro tiri liberi nel finale, chiudendo comunque in vantaggio per 14-18. Le due triple di Scafati con Parravicini e Cournooh inaugurano il secondo quarto, segnando il +8 per i campani, ma subito il mini contro parziale da cinque punti permette a Cantù di riavvicinarsi (21-24). Dopo aver toccato di nuovo il -8 (21-29), i padroni di casa trovano un gran finale in crescendo, con Da Ros che realizza sette punti in due minuti e permette ai suoi di andare al riposo in vantaggio (33-31).

È nel terzo quarto che Cantù fa la differenza: Allen, Bayehe e Da Ros segnano il +8 contro una tramortita Scafati, che a cavallo dell’intervallo lungo non segna per circa quattro minuti consecutivi (39-31). E la tendenza non cambia nell’arco della frazione, visto che Cantù tocca il +15 (60-45), prima che quattro punti di Scafati su tiro libero riaprano la partita proprio sul tramonto di parziale (60-49). Scafati comincia gli ultimi dieci minuti con il canestro di De Laurentis, che subito dopo sbaglia una ghiotta occasione in seguito alla palla persa da Cusin (60-51). Cantù torna sul vantaggio in doppia cifra, ma la tripla di De Laurentis a metà parziale segna il -6 di Scafati (66-60). Si prospetta un finale infuocato, in cui però Scafati non riesce a completare una rimonta solo accarezzata, mentre Cantù è brava a mantenere la giusta lucidità per non farsi sfuggire di mano la partita.

TABELLINO

CANTU’: 16 Bayehe, 14 Da Ros, 13 Stefanelli, 10 Bryant, 8 Allen, 6 Cusin, 6 Nikolic, 2 Bucarelli, 2 Vitali

SCAFATI: 17 Monaldi, 17 De Laurentis, 10 Cournooh, 9 Cucci, 4 Parravicini, 4 Rossato, 3 Clarke, 2 Mobio, 2 Ikangi