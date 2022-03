Basket, Champions League 2021/2022, Treviso-Manresa 88-103: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Tomas Dimsa - Foto Michele e Riccardo Gregolin

La Baxi Manresa ha sconfitto la Nutribullet Treviso Basket per 88-103, sul parquet italiano, nella circostanza della quarta giornata del girone J della Champions League 2021/2022 di basket. Coach Menetti tutto fuorché soddisfatto per la terza resa in altrettante sfide europee dei suoi, dolorosa in questo caso anche perché arrivata in lotta tra le mura amiche di Treviso. Manresa superiore dal punto di vista tecnico e costantantemente al comando, sebbene padroni di casa pericolosi verso le fasi finali del terzo quarto. Bortolani in giornata di grazia, martellante soprattutto da tre, ma il collettivo iberico ha inciso maggiormente grazie alla triade di individualità formata da Maye, Moneke, Thomasson. Di seguito tutti il resoconto del match e il tabellino.

PRIMI DUE QUARTI

Primo quarto iniziato con gli ospiti immediatamente propositivi e letali in fase offensiva, grazie alle qualità realizzative di Maye e Thomasson: 0-5. Reazione pronta di Treviso con Dimsa, autore di una tripla a freddo, con Sokolowski ad alimentare il forcing casalingo sino al -2 sul 7-9. Successivamente, però, il tandem formato da Thomasson e Moneke ha mostrato la sua funzionalità sino al +4 sul 9-13, con successiva e splendida tripla di Martinez a sgretolare gli schemi difensivi di Treviso sul 9-16. Sims a chiamare e Vaulet a rispondere sino a delineare l’11-19, con Russell a salire in cattedra poco dopo sino al 16-21. Finale di quarto con Bortolani sotto i riflettori, ma Vaulet altrettanto efficace e ospiti sul pesante +9. Seconda frazione caratterizzata da due triple, una per parte, firmata l’una da Martinez e l’altra da Imbrò per il 21-30 fulmineo. Thomasson però, non da meno, ha messo a segno a sua volta un canestro da tre a certificare la definitiva fuga di Manresa sul 23-38. Bortolani on fire nell’arco di un minuto tra il 16′ e il 17′, tra triple e penetrazioni vincenti, a contraddistinguere la spinta trevigiana fino al 34-45. Chiusura di secondo parziale di marchio ospite, però, con Francisco a rispondere a Chillo dalla lunetta per il 42-55.

SVOLGIMENTO ED EPILOGO

Terzo quarto con determinazione evidente di Treviso, esplicitata sin dalle prime battute, con Sims e Bortolani padroni sul parquet casalingo: 47-56. Super tripla del già citato Bortolani, ex Olimpia, per il -7 trevigiano sul 53-63, ma Vaulet abile a spegnere il fuoco di Giordano e compagni con un guizzo da tre letale: 57-68. Russell e Akele hanno lanciato segnali ai compagni, dimostrando di non voler gettare la spguna, ma Garcia ha messo a segno un’importante bomba esplosiva da tre per il 67-73. Periodo di massimo forcing offensivo di Treviso, ma Thomasson devastante da tre e sogni di rimonta trevigiani sgretolati sul 67-76 di fine parziale. Quarto frangente sostanzialmente senza storia, con le triple degli ospiti a far la differenza: Maye letteralmente inarrestabile, tre centri consecutivi dalla distanza e 70-87. Prosieguo costantemente in favore di Manresa, con guizzi estemporanei di Treviso, sino all’88-103 conclusivo marchiato da…una tripla, tanto per cambiare, di Francisco.

TABELLINO NUTRIBULLET TREVISO-BAXI MANRESA 88-103 (18-17; 24-28; 25-21; 21-27)

TREVISO – Bortolani 22, Russell 21, Sims 19, Chillo 9, Imbrò 6, Akele 6, Sokolowski 2, Jones 0, Faggian N.E., Vettori N.E.

MANRESA – Maye 22, Moneke 20, Thomasson 16, Francisco 12, Vaulet 10, Sima 8, Garcia 7, Martinez 6, Steinbergs 0.