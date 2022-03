Basket, Champions League 2021/2022, Treviso-Darussafaka 81-85: non basta un Bortolani top scorer

by Davide Triolo

Giordano Bortolani - Foto Michele e Riccardo Gregolin

Darussafaka ha superato la Nutribullet Treviso Basket per 81-85, sul parquet italiano del PalaVerde, in occasione della sesta giornata del gruppo J della Champions League 2021/2022 di basket. Dopo l’eliminazione prematura e già maturata in precedenza, prestazione orgogliosa dei trevigiani tra le mura di casa, seppur non tale da garantire al pubblico italiano una vittoria di rilievo. I veneti hanno infatti ceduto il passo ai più esperti turchi, a livello continentale, quest’ultimi nettamente superiori per tre quarti del match, seppur successivamente troppo leziosi e quasi recuperati nel finale.

In particolare, sempre sotto i riflettori il giovane talento Giordano Bortolani (19 punti personali e performance da Mvp), on fire nel frangente più delicato nel confronto, ossia il finale di terzo parziale; Treviso però sconfitta a causa di un margine troppo ampio per far sì che si potesse rimarginare soltanto con una super reazione sul tramonto della partita. Darussafaka meritevole di lodi per la prestazione corale di alto livello, con Atar a spiccare come top scorer dei suoi.

INIZIO E SVOLGIMENTO

Primo quarto contraddistinto dalle iniziative di Jones e Boothe, con quest’ultimo assolutamente ingestibile in fase di proposizione: tra penetrazioni vincenti e triple, ospiti sul 6-11. Successivamente da segnalare un botta e risposta tra Sokolowski e Atar da due, con il giovane e talentuoso Bortolani a imporsi subito dopo con un layup vincente per il 10-13. Turchi sempre avanti nel punteggio con l’apporto prezioso di Ozdemiroglu, abile sia da tre che dalla lunetta, sebbene una reazione d’orgoglio di Treviso abbia rimescolato le carte in tavola; prima benissimo Russell nel mettersi in proprio, poi eccezionale tripla di Dimsa in un momento delicato, con il 19-19 a rendere onore ai padroni di casa. Fine parziale però amaro per Treviso, con McCullough a mettere a segno la prima bomba da tre di giornata a pochi secondi dal termine: 19-22.

Secondo quarto iniziato positivamente da Treviso, seppur soltanto grazie un Sims impreciso dalla lunetta, con prosieguo però da dimenticare. Un guizzo individuale di McCullough e una super tripla di Caupain hanno destabilizzato i trevigiani, riconsegnando grande fiducia ai turchi sino al 20-27. Fase di parziale stand-by in termini di punti siglati fino al botta e risposta da tre tra McCullough e Bortolani, quest’ultimo per la prima volta a segno con la specialità della casa sino al 27-34; conclusione di frangente nuovamente negativa per Treviso, con Darussafaka semplicemente mortifera da tre grazie al diligente Ozdemiroglu, puntuale all’appuntamento con la tripla per il +10 esterno sul 34-44.

EPILOGO

Terzo quarto partito con un ispirato Bortolani a infiammare Treviso con la solità efficacia da tre, sebbene Pineiro abbia risposto rapidamente con un appoggio a canestro per il +10 sul 34-44. Sostanziale e sereno dominio di Darussafaka sul parquet del Palaverde, minuto dopo minuto, con un Ozdemiroglu mai domo da tre e un Caupain finalizzatore della maggior parte delle iniziative turche sino al 39-53. Finale di quarto di marchio esclusivamente corsaro grazie al solito McCullough, collazionatore seriale di triple, con il solito Dimsa a provare la reazione in solitaria, affiancato dal solo Bortolani. Guler abile a chiudere i conti da tre per il 47-64.

Quarto parziale anomalo come evoluzione specifica, con Darussafaka sin troppo leziosa dal punto di vista tecnico e quasi punita dalla sorte; dopo una schiacciata mal capitalizzata da Selim Sav sul 61-76, serie di…schiacciate dei padroni di casa con Sokolowski e Jones protagonisti sino al 67-78. Treviso è riuscita a portarsi addirittura sino al -3 grazie alle prodezze del suo fenomenale interprete Bortolani, autore di due triple splendide e consecutive, nell’arco di pochi secondi, per il 75-78 a far tremare i turchi. Bravo però Pineiro, sempre da tre, risolutivo per il successivo trionfo di Darussafaka per 80-85. Grandi rischi, ma buona vittoria degli ospiti; orgoglio e ottima prestazione di Treviso, ma troppo altalenante.

TABELLINO NUTRIBULLET TREVISO BASKET-DARUSSAFAKA 81-85 (19-22; 15-22; 15-20; 32-21)

TREVISO – Bortolani 19, Dimsa 15, Jones 14, Sokolowski 12, Russell 9, Vettori 5, Akele 4, Chillo 2, Sims 1, Jurkatamm 0, Pellizzari N.E.

DARUSSAFAKA – Atar 18, Caupain 13, McCullough 13, Ozdemiroglu 11, Pineiro 10, Boothe 9, Dogan 4, Selim Sav 4, Guler 3, Mutaf 0, Olaseni 0, Ozcelik N.E.