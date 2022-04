Basket, Venezia-Virtus Bologna 69-51: cronaca e tabellino gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile

by Andrea Bellini

Giovanna Elena Smorto - Foto profilo ufficiale Facebook Venezia

La cronaca e il tabellino di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di basket. Prestazione di autorità delle lagunari, che con una seconda parte di match da grande squadra quale è, si aggiudica la prima battaglia per 69-51.

LA PARTITA – L’incontro è fina da subito frizzante, con Venezia che costruisce subito un piccolo margine (9-4) con Bestagno, mentre nelle Vu Nere la più attiva è senza dubbio Dojkic. Il ritmo e la precisione delle lagunari cala un po’, e la Virtus riesce a recuperare fino a chiudere il primo quarto in parità (17-17). Venezia parte bene nel secondo quarto, mentre la Virtus fatica a segnare ma soprattutto perde molte palle; eppure, dopo aver toccato di nuovo il -5 (22-17), nella seconda metà di frazione la formazione di coach Lardo trova fiducia in attacco e addirittura passa in vantaggio con la grande efficacia dall’area di Turner e dal 100% (8/8) di Dojkic dalla lunetta: 32-36 all’intervallo.

I primi scambi del secondo tempo, fanno intuire come Venezia sia tornata in campo con un piglio diverso. In particolare, si vede finalmente Thornton, che nel primo tempo aveva realizzato solo 3 punti, e che in avvio di terzo quarto già ne trova 6 con due triple. La tripla di Bestagno vuol dire 45-41, ma il time out della Virtus non serve, e la Reyer continua a macinare gioco e punti, chiudendo il parziale sul 51-41. Il quarto quarto richiede un cambio di marcia per la Virtus, che però non avviene. Anzi, Venezia allunga punto su punto il proprio vantaggio, fino ad effettuare lo strappo decisivo con le triple di Carangelo e Madera (65-47). Partita che di fatto si chiude in quel momento.

TABELLINO VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA 69-51

VENEZIA: 16 Anderson, 13 Ndour, 11 Bestagno, 11 Thornton, 10 Carangelo, 8 Madera

VIRTUS BOLOGNA: 21 Dojkic, 10 Turner, 6 Zandalasini, 6 Pasa, 3 Cinili, 3 Sagerer, 2 Tassinari