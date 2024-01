Atletica, Stefano Mei: “Ci meritiamo i Mondiali 2027 in Italia, percorso avviato”

“Ho incontrato il governo, passaggio necessario per un impegno così importante. E abbiamo presentato una pre-candidatura a World Athletics, che va formalizzata entro il 9 febbraio. Il percorso per riportare in Italia il Mondiale di atletica, dunque, è iniziato”. Stefano Mei, presidente Fidal, in un’intervista al “Corriere della Sera” ribadisce la volontà di riportare in Italia i Mondiali di atletica leggera nel 2027. “Lo studio di fattibilità con i ricavi e il ritorno sul territorio è stato consegnato al governo – prosegue -. Io dico che il Mondiale ce lo siamo meritati sul campo: veniamo da tre stagioni alla grande, l’Olimpiade, la storica vittoria della Coppa Europa, le quattro medaglie di Budapest 2023. L’atletica non è sport elitario ma universale, se stiamo bene noi, sta bene lo sport italiano: tutti corrono, saltano, usano la forza. Sia Sport e Salute che il Coni la ritengono una bellissima occasione”.