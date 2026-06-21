Campionati di Società Assoluti, scudetti a Bolzano e Brescia nella Finale Oro di Rieti: le emozioni su Atletica Italiana TV

Quinto scudetto per l’Athletic Club 96 Alperia tra gli uomini, ottavo consecutivo per l’Atletica Brescia 1950 al femminile. Fabbri 21,66 nel peso, Bruni 4,60 nell’asta. La replica integrale è su Atletica Italiana Tv, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Gli scudetti 2026 vanno all’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile e all’Atletica Brescia 1950 al femminile. Verdetti dalla Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti di Rieti. Per il club altoatesino è il quinto titolo dopo quelli del 2019, 2020, 2022 e 2024. Per le lombarde è l’ottavo successo di fila dal 2019, centrato sotto i 33 gradi del Guidobaldi che a luglio ospiterà gli Europei U18.
Undici podi per Bolzano: Ianes, Mulas, Jhinaoui e Pini firmano l’impresa
L’Athletic Club 96 Alperia chiude con 179 punti davanti ad Atletica Firenze Marathon 171 e Studentesca Milardi Rieti 161,5. Decisive le vittorie di Lorenzo Ianes nei 100, Oliver Mulas nei 110hs, Mohamed Jhinaoui nei 5000 e Leonardo Pini nel lungo. Secondi posti per Jhinaoui 1500, Berihun Kebede 3000 siepi, Nick Ponzio peso, Danilo D’Alessandro disco, 4×100 e 4×400. Terzo Federico Bruno nel triplo.
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Hooper show: tripletta per il tricolore Brescia
Dodici podi totali per l’Atletica Brescia 1950 che vince con 185 punti su Studentesca Milardi 157,5 e Bracco Atletica 155. Gloria Hooper trascina le ‘leonesse’ con la tripletta 100, 200 e 4×100. Successi anche per Alice Mangione 400, Alexandra Almici 800 e la 4×400. Sul podio anche Elena Carraro 100hs, Agata Gremi martello, Alexandrina Mihai marcia 5000, Fanta Formaini Marioni Kaba 1500, Giulia Zanne 5000 e Sofia Coppari peso.
Fabbri continua la striscia: 21,66 a Rieti
Quinta vittoria di fila per Leonardo Fabbri nel peso: 21,66, con un 21,60 e un 21,10 nella serie. Dietro di lui Nick Ponzio 20,59 e Zane Weir 20,04.
Velocità e mezzofondo: Desalu, Hooper, Lazzaro e Almici in evidenza
Nei 200 Fausto Desalu vince in 20.48 su Damiano Dentato 20.76 e Leo Domenis 20.97. Al femminile Hooper 23.52 precede Kelly Doualla 23.60 PB, quarta allieva italiana di sempre, e Alessandra Bonora 23.66. Negli 800 Giovanni Lazzaro 1:46.96 regola Joao Bussotti 1:47.58 e Zohair Hadar 1:48.49. Tra le donne volata Almici 2:05.17 su Giulia Macchi 2:05.19, terza Giada Donati 2:06.20 PB.
5000 e ostacoli: Jhinaoui e Cavo al comando
5000 maschili al tunisino Mohamed Jhinaoui 14:01.18 su Emile Hafashimana 14:12.94 e Andiema Solomon 14:18.05. Al femminile vince la burundese Francine Niyomukunzi 15:57.29 davanti all’etiope Senayet Chekol 15:58.72, terza Giulia Zanne 16:34.68. Nei 400hs Michele Bertoldo 50.30 precede Alessandro Carugati 50.49 ed Edoardo Pasquale 50.94. Ludovica Cavo prima in 58.31 su Virginia Capasso 59.29 ed Elena Corona 59.40.
Pedane: Bruni 4,60, Lando 2,24, Pini 7,86, Brugnolo 6,44
Roberta Bruni torna a 4,60 nell’asta alla seconda prova, poi 4,50 alla terza e tre errori a 4,74. Seconda Great Nnachi 4,25, terza Maria Roberta Gherca 4,20. Nell’alto Manuel Lando 2,24, Edoardo Stronati 2,20, Lorenzo Magaletta 2,09. Lungo a Leonardo Pini 7,86 PB su Samuele Baldi 7,65 e Mihnea Esanu 7,49. Greta Brugnolo vince con 6,44 PB come Arianna Battistella, ma con seconda misura migliore: 6,32 contro 6,23. Terza Sofia Borello 6,22.
Lanci: Osakue 61,99, Olivieri 69,49, Adanhoegbe 52,86
Daisy Osakue 61,99 all’ultimo lancio nel disco davanti a Benedetta Benedetti 56,85 e Diletta Fortuna 54,93. Martello a Giorgio Olivieri 69,49 su Simone Falloni 68,61 e Catalin Bodean 63,44. Giavellotto a Pascaline Adanhoegbe 52,86 su Margherita Randazzo 51,53 e Sofia Frigerio 50,85.
Staffette: Brescia e Studentesca chiudono in festa
Brescia sigilla l’ottavo titolo con la 4×400 in 3:36.72 con Silvia Meletto, Alexandra Almici, Alessia Seramondi e Alice Mangione. Podio per Cus Pro Patria Milano 3:38.78 e Bracco Atletica 3:43.05. Al maschile vince la Studentesca Milardi in 3:11.13 con Scalella, Maniscalco, Mulumba e Nassor su Athletic Club 96 Alperia 3:11.27 e Assindustria Sport 3:11.52.
Finale Argento e Bronzo: promosse Quercia, Futuratletica, Parma e Gran Sasso
A Modena doppio successo per l’Us Quercia Dao Conad: 163,5 tra gli uomini su Cus Pro Patria Milano 158, Cus Palermo e Nissolino Sport 142; 169 tra le donne su Acsi Futuratletica 162, Cus Parma 152 e Gran Sasso Teramo 134. In evidenza Elena Cambiolo 23.16 nei 200, Sonia Malavisi 4,35 nell’asta, Francesco Inzoli 7,76 nel lungo e Miriana Splendori 55,31 nel disco. A Borgo Valbelluna vincono Trevisatletica 167,5 al maschile e Atletica Mondovì 148 al femminile. Edoardo Scotti 21.49 nei 200, Federico Celebrin 2,19 nell’alto.
Dove rivedere la Finale Oro
La replica integrale della Finale Oro di Rieti è disponibile su Atletica Italiana Tv, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV al seguente LINK.