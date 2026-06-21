Finale Oro, Bolzano e Brescia sul trono: scudetti assegnati a Rieti

La Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, andata in scena nel weekend a Rieti, incorona Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile e Atletica Brescia 1950 al femminile. Per il club altoatesino è il quinto titolo italiana dopo quelli del 2019, 2020, 2022 e 2024. Le “leonesse” bresciane, invece, confermano il dominio ormai storico: ottavo scudetto consecutivo, da imbattute dal 2019.

Bolzano torna campione, Brescia continua a dominare

Bolzano ha costruito il successo con 179 punti, precedendo Atletica Firenze Marathon, seconda con 171, e Studentesca Miliardi Rieti, terza con 161,5. Decisivi gli undici podi del weekend, tra cui le vittorie Lorenzo Ianes nei 100, Oliver Mulas nei 110 ostacoli, Mohamed Jhinaoui nei 5000 e Leonardo Pini nel lungo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra le donne, Brescia ha chiuso a 185 punti, davanti a Studentesca Miliardi e Bracco Atletica. Grande protagonista Gloria Cooper, vincente nei 100, nei 200 e con la staffetta 4×100.

Fabbri oltre 21 metri, Bruno torna a 4,60

Sul piano individuale, copertina per Leonardo Fabbri, vincitore nel peso con 21,66, quinta vittoria consecutiva dopo Roma, Lucca, Pergine Valsugana e Ostrava. Sul podio anche Nick Ponzio con 20,59 e Zane Weir con 20,04. Nei 200 metri successo di Fausto Desalu in 20.48, mentre Roberta Bruni è tornata a quota 4,60 nell’asta, sfiorando poi il record italiano a 4,74.

Bene anche Daisy Osakue, prima nel disco con 61,99, e Manuel Lando, vincitore nell’alto con 2,24. A chiudere, la 4×400 femminile ha suggellato il trionfo di Brescia, mentre la Studentesca Milardi si è presa la staffetta maschile.