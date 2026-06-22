Derkach torna a volare: 14,39 in Germania e minimo europeo superato

Dariya Derkach si riprende la scena nel salto triplo. A Essen, in Germania, l’azzurra dell’Aeronautica è atterrata a 14,39 con vento regolare di -0.1, chiudendo al secondo posto nel meeting di salti. È il suo primato stagionale e il terzo miglior risultato della carriera, a soli 13 centimetri dal personale di 14,52. Una misura pesante anche in prospettiva internazionale, perché spera lo standard di 14,20 richiesto per i prossimi Europei di Birmingham.

Gara complicata, poi l’acuto finale

La prova di Derkach non era partita nel modo più semplice: tre nulli iniziali, tutti oltre i quattordici metri, poi un 14,03 con margine allo stacco e un altro nullo molto lungo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il salto giusto è arrivato all’ultimo tentativo, nonostante l’azzurra abbia lasciato circa venti centimetri sull’asse di battuta. La gara è stata vinta dalla cubana Davisleydi Velazco con 14,56, mentre terza si è piazzata la bulgara Gabriela Petrova con 13,47.

Recupero pieno e altri azzurri in evidenza

Il risultato conferma il pieno recupero di Derkach dopo i tre interventi dal 2025 ai tendini d’Achille. L’azzurra ha raccontato di essere soddisfatta soprattutto dal punto di vista tecnico, pur dovendo ancora sistemare il problema dei nulli.

Nel weekend da segnalare anche il secondo posto di Larissa Iapichino nel lungo a Hengelo con 6,73, il 13.13 di Giada Carmassi nei 100 ostacoli e l’80,36 di Giovanni Frattini nel giavellotto a Offenburg, nuovo stagionale per il campione italiano.