Risultati Totocalcio 23-24-25 aprile 2022: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto

I risultati, le vincite e il montepremi del tredicesimo concorso del nuovo totocalcio con le partite del 23-24-25 aprile 2022. Come di consueto sono molti gli italiani ad aver giocato la propria schedina sperando di vincere una cifra importante. In base alla formula scelta, tre, cinque, sette, nove, undici e il famosissimo tredici, si potrà verificare con le vincite aggiornate qual è la somma portata a casa per chi ha azzeccato le partite giocate. L’attesa è tanta e dipenderà tutto da quanti altri scommettitori hanno vinto in questo weekend lungo terminato con la festa della Liberazione. Tra lunedì sera e martedì mattina saranno pubblicati i risultati e le quote definitive, in attesa ecco la schedina aggiornata.

LA SCHEDINA DEL 23-24-25 APRILE

EVENTI OBBLIGATORI

1 Brighton – Southampton X

2 Bologna – Udinese X

3 Lazio – Milan

4 Genoa – Cagliari

5 Clermont – Angers X

6 Hertha B. – Stoccarda

7 Frosinone – Monza

8 Lille – Strasburgo

EVENTI OPZIONALI

9 Perugia – Parma

10 Hellas Verona – Sampdoria X

11 Salernitana – Fiorentina 1

12 Alessandria – Reggina

13 Bayern Monaco – Borussia Dortmund 1

14 VfL Bochum 1848 – Augsburg 2

15 Lecce – Pisa

16 Crystal Palace – Leeds Utd

17 Ascoli – Cittadella

18 Inter – Roma 1

19 Como – L.R. Vicenza

20 Sassuolo – Juventus