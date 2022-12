Finale X Factor 2022 in tv: data, orario e come vederla in tv

di Redazione 8

Grande attesa per la finalissima di X Factor 2022 nella suggestiva cornice del Mediolanum Forum di Assago, a Milano, sotto la guida di Francesca Michielin. La finale avrà luogo giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Chi si imporrà nella grande musica in questa sedicesima edizione del talent show targato Sky? Non resta che aspettarlo. E i giudici Fedez, Ambra, Rkhomi o Dargen D’Amico sono pronti a guidare i loro pupilli. Diretta su Sky Uno e su Now. Si parte dalle 21.20 circa, direttamente dal Mediolanum Forum di Assago a Milano. Una settimana dopo, mercoledì, su TV8, spazio alla replica in prima serata dalle 21:30.