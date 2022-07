Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 25 luglio

by Michele Muzzarelli

Il bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di lunedì 25 luglio, con i numeri delle ultime 24 ore aggiornati in merito a contagi, morti e guariti dal Coronavirus. Ecco quindi un altro appuntamento quotidiano con la pubblicazione dei dati a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus in tutta Italia. Oggi si registrano 2.397 nuovi contagi, 12 morti, 1.567 tamponi molecolari, 36 ricoverati in terapia intensiva, 573 ricoverati nei reparti ordinari.