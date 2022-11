Volley, Superlega 2022/2023: tutto facile per Monza, vince anche Taranto

Tutto facile per Monza, che nella nona giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile ha sconfitto Padova in tre set (16-25 23-25 21-25). Tre punti fondamentali per i lombardi che allungano proprio sui veneti salendo a quota 12 punti in classifica. Primo set dominato da Monza dal 9-9 in poi; più combattuti gli altri due parziali, con il secondo set decido da due punti finali degli ospiti che sono riusciti a rimanere avanti dal 12-12 del terzo set fino alla fine del match.

A Siena, è Taranto ad avere la meglio in quattro set (23-25 25-23, 20-25, 22-25) nello scontro diretto tra due formazioni infondo alla classifica. I pugliesi salgono così a quota 9 punti allontanandosi ancora di più alla zona retrocessione, mentre i toscani sono ancora ultimi con soli tre punti.