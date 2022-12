Volley Siena: Montagnani esonerato, al suo posto lo staff Pelillo-Cruciani

Paolo Montagnani è stato esonerato come tecnico della Emma Villas Aubay Siena: “Il club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale”, si legge nella nota ufficiale della società, attualmente ultima in Superlega con soli 3 punti raccolti in nove partite. La guida della squadra sarà affidata allo staff tecnico composto da Omar Pelillo e Simone Cruciani.