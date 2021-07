Volley, Kaziyski torna a Trento: “La mia maglia numero 1 era da troppo tempo in armadio”

by Valerio Carriero 10

Matey Kaziyski torna al Trentino Volley dopo cinque anni. Il martello bulgaro classe 1984 indosserà nuovamente la maglia numero 1 dell’Itas: contratto con base biennale per il giocatore che, nonostante militasse in altre squadre, aveva continuato a vivere in città. Con lui, miglior marcatore della storia trentina (4.945 punti), i gialloblù erano stati protagonisti di successi nazionali e internazionali.

“Matey è stato parte integrante del percorso di questo Club e sono contento di poter dire che lo sarà anche nel futuro – ha dichiarato il Presidente Diego Mosna – . Lo abbiamo sentito costantemente vicino anche quando negli ultimi anni è stato fisicamente lontano da Trento; ho sempre considerato il suo un ritorno scontato perché il posto giusto per lui è solo questo. Riprenderà ad indossare la maglia numero uno che negli anni abbiamo tenuto da parte per lui e sono sicuro che offrirà un grande contributo alla nuova e giovane rosa, non solo in campo ma anche in spogliatoio, trasmettendo i valori di Trentino Volley e facendo capire ai nuovi arrivi cosa voglia dire giocare per questa Società”.

“Era ora di tornare ad indossare la mia maglia numero 1 di Trentino Volley. Aveva passato troppo tempo nell’armadio – le parole del giocatore -, sento che il mio tempo con questo Club non è ancora finito. Voglio ad esempio superare quota 5.000 punti (attualmente è a quota 4945, ndr), ma soprattutto voglio dare il mio contributo per tenere sempre ad alti livelli la squadra. Dopo tanti viaggi era arrivato il momento di tornare a casa e adesso mi concentrerò su tutto quello che riguarda il lavoro in palestra”.