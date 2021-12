Volley, Civitanova-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming semifinale Mondiale per Club 2021

by Deborah Sartori

Davyskiba (Vero Volley Monza) contro il muro di Civitanova - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, prima semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. La formazione di coach Blengini, dopo aver chiuso in testa a punteggio pieno la Pool A, vuole continuare a sognare e accedere alla finalissima. Sulla sua strada ci saranno gli uomini di Lorenzetti, reduci dalla sconfitta con il Sada Cruzeiro che li ha relegati al secondo posto della Pool B, condannandoli al derby italiano in semifinale. Chi accederà alla finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di venerdì 10 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI: ORARI E TV

CALENDARIO CIVITANOVA: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE

CALENDARIO TRENTO: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Action (e in streaming su Sky Go e Now Tv). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.