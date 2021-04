Perugia-Civitanova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 finale Playoff Superlega 2021 volley

by Deborah Sartori

Sir Safety Conad Perugia - Foto Profilo Facebook Ufficiale LegaVolley

La Sir Safety Conad Perugia ospita la Cucine Lube Civitanova: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della terza giornata delle finali dei Playoff Superlega 2020/2021. I Block Devils, dopo l’esonero di Heynen, hanno riaperto la serie vincendo gara-2 in trasferta ed ora proveranno ad avvantaggiarsi sfruttando il campo di casa. D’altra parte, gli uomini di coach Blengini vogliono tornare avanti nella serie bissando il successo di gara-1 così da poter avere a disposizione poi due “match-point” per aggiudicarsi lo Scudetto.

SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA LA FINALE

CALENDARIO COMPLETO E TV DELLA FINALE PERUGIA-CIVITANOVA

TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE FORMAZIONI

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SUPERLEGA 2021

COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 21 aprile 2021. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e la cronaca per non perdersi davvero nulla.