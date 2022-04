Volley, Playoff A1 Femminile 2021/2022: Conegliano in finale, Scandicci cede 1-3 in gara-2

by Deborah Sartori

Esultanza Conegliano, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vola in finale Scudetto: Savino Del Bene Scandicci battuta 1-3 (25-22, 22-25, 11-25, 21-25) in gara-2 delle semifinali dei Playoff di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le toscane di Barbolini scendono sul campo del Palazzo Wanny determinate e mettono in difficoltà la corazzata veneta per due set, ma poi le Pantere salgono di colpi e conquistano la vittoria, che unita al successo di gara-1 vale il passaggio del turno. MVP del match Paola Egonu, autrice di ben 36 punti (4 ace). La squadra di Santarelli accede così per la quarta volta consecutiva alla finale Scudetto, la quinta in sei anni, e proverà a difendere il titolo. Il campionato di Scandicci invece si ferma in semifinale, a conclusione di un’ottima stagione per la formazione toscana. Di seguito, la cronaca della partita.

CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E DIRETTA TV

IL CALENDARIO DELLA FINALE SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TABELLONE SEMIFINALI PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SCUDETTO

LA PARTITA

Scandicci inizia alla grande (4-0), Conegliano però si riprende velocemente e pareggia i conti sull’8-8, per poi allungare (8-10). Il time-out di Barbolini scuote le toscane, che ribaltano la situazione e provano a scappar via (13-10). Le Pantere impattano nuovamente sul 14-14, Scandicci trova un nuovo allungo (18-15) ma ancora una volta le ospiti tornano sotto (19-18) e pareggiano i conti (21-21). Le padrone di casa però difendono tutto e mettono pressione al servizio (24-21), Folie annulla il primo set ball, ma Scandicci non si fa sorprendere e chiude la frazione (25-22). Nel secondo set Conegliano cambia marcia (2-6), con Scandicci che recupera un punto alla volta e impatta sull’11-11. La lotta prosegue punto a punto (16-16), con le due squadre che danno spettacolo tra difese e attacchi devastanti (21-21). Nel finale però Conegliano si affida ad Egonu e trova l’allungo decisivo (22-25).

Nel terzo set Scandicci non riesce a tenere alto il livello (3-9) e le Pantere salgono in cattedra (8-17), dominando letteralmente la frazione, chiusa con il roboante punteggio di 25-11. Nel quarto set Conegliano riprende da dove aveva lasciato (4-8), continua a martellare anche dai nove metri e riceve al meglio (6-11). Barbolini prova a cambiare le carte (10-15), Malinov gioca di più al centro con Alberti (13-18) e Scandicci si riavvicina (20-23). Conegliano però non si fa sorprendere e chiude il set (21-25) che vale il passaggio del turno.