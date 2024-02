Volley femminile, Challenge Cup 2024: Novara batte 3-1 Wiesbaden nella semifinale d’andata

Rimonta pesante per l’Igor Gorgonzola Novara, che davanti al pubblico amico del PalaIgor ha conquistato la vittoria nell’andata della semifinale di Challenge Cup 2024 di volley femminile. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno battuto per 3-1 (21-25, 30-28, 25-17, 25-23) le tedesche del VC Wiesbaden, facendo un passo in avanti molto importante nella corsa verso la finale della terza manifestazione europea di volley femminile. A fine partita il tabellino esalta la prova di Vita Akimova, top scorer con 24 punti all’attivo. Novara però manda in doppia cifra anche Bonifacio, Buijs, Chirichella e Szakmary.

Appuntamento adesso a mercoledì prossimo, quando alle 19:30 le due squadre torneranno in campo in Germania per la sfida di ritorno. In palio l’accesso alla finalissima, a Novara basteranno due set per garantirsi l’atto conclusivo contro una tra Nantes e Bursa. Le francesi hanno vinto 3-0 nella sfida d’andata e hanno quindi ipotecato la finale.

La partita del PalaIgor ha vissuto il suo momento decisivo nel finale di secondo set, quando Novara è riuscita a risalire la corrente dal punteggio di 18-23. Annullata una setball che avrebbe portato Wiesbaden avanti 2-0, l’Igor Gorgonzola è riuscita a chiudere il parziale alla quinta setball sul 30-28 sfruttando poi l’onda dell’entusiasmo per allungare subito anche nel terzo set. Molto complicato invece il finale del quarto parziale, dove ancora una volta Novara ha dovuto rimontare da 20-22 vincendo cinque degli ultimi sei punti del match.