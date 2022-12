Milano-Novara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Grande attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, seconde con 24 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la decima vittoria e accorciare sulla capolista Conegliano. Le azzurre di Stefano Lavarini, quarte a due lunghezze da Milano, proveranno invece a conquistare i tre punti per scavalcare le avversarie. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 11 dicembre all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Novara della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Milano-Novara della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La gara sarà anche trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.