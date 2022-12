LIVE – Conegliano-Dentil 1-0 (25-22, 17-16): gironi Mondiale per Club femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube, partita valevole per la prima giornata del girone A del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. Le venete di Daniele Santarelli, in vetta alla classifica del campionato italiano, tornano nella massima competizione continentale per club dopo il secondo posto dello scorso hanno e il trionfo del 2019. Le Pantere esordiscono contro la formazione brasiliana. Si preannuncia subito battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di giovedì 15 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Dentil del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – DENTIL 1-0 (25-22, 17-16)

SECONDO SET- Shiacciata di Plummer, 17-16

SECONDO SET- Errore al servizio per Conegliano, 13 pari.

SECONDO SET- Grande equilibrio anche in questo parziale, 11-10.

SECONDO SET- Attacco vincente di Haak, 8-5.

SECONDO SET- Pipe di Da Silva, 4-3.

SECONDO SET- Primo punto ancora per il Dentil Praia, 0-1.

PRIMO SET- SET CONEGLIANO! Il club veneto chiude sul 25-22!

PRIMO SET- Tre set-point Conegliano.

PRIMO SET- Le brasiliane provano a reagire con Martinez, 21-17.

PRIMO SET- De Krujiff a segno per il 18-13.

PRIMO SET – Errore al servizio per il Praia, 15-10.

PRIMO SET- Attacco vincente di Plummer, 9-4.

PRIMO SET- Le ragazze di Daniele Santarelli provano a prendere il largo, 5-3.

PRIMO SET- Primo punto per le brasiliane, 0-1.

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Conegliano e Praia.