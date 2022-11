Olanda-Ecuador, gol di Enner Valencia: è capocannoniere dei Mondiali (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

L’Ecuador trova il gol del pareggio. Nel match contro l’Olanda, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la squadra sudamericana impatta ad inizio secondo tempo grazie al tap-in vincente del solito Enner Valencia che si fa trovare al posto giusto e al momento giusto. Per l’attaccante dell’Ecuador si tratta del terzo gol in questi Mondiali, il sesto consecutivo nella manifestazione iridata: davvero un bomber fantastico. In alto il video.