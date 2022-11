MOVIOLA – Olanda-Ecuador: gol di Estupinian annullato per fuorigioco attivo (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 12

L’Ecuador pareggia, anzi no. Nel match contro l’Olanda, valevole per la seconda giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022, la squadra sudamericana trova la rete dell’1-1 proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva un tiro da fuori area che viene deviato in porta da Estupinian. Ma l’assistente alza la bandierina per un fuorigioco attivo di Porozo che ostruisce la visuale del portiere olandese Noppert che però si era tuffato dall’altra parte. In ogni caso gol annullato, si rimane sull’1-0. Ecco il video.