Highlights Venezia-Fortitudo Bologna 77-72: Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

Gli highlights completi del confronto tra Umana Reyer Venezia e Fortitudo Kigili Bologna, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A1 di basket 2021/2022. Vittoria dei lagunari per 77-72, al termine dei una partita effettivamente molto equilibrata, ma con i padroni di casa a spuntarla sul parquet veneto; in evidenza le prestazioni di Theodore, Watt e De Nicolao, il primo citato top scorer dei suoi con 18 punti totali. Cerella inoltre game-changer da tre e decisivo per il successo finale; di seguito il video dei migliori momenti di Venezia-Bologna, incontro i massima serie italiana.

VIDEO HIGHLIGHTS UMANA REYER VENEZIA-FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 77-72 (SERIE A1 2021/2022)