Highlights Venezia-Bursaspor 78-65, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Umana Reyer Venezia-Bursaspor, match valevole per la settima giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket, in cui i padroni di casa guidati da coach Walter De Raffaele si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 78-65. In virtù di questo risultato la squadra lagunare centra la sua quinta vittoria in stagione e sale a dieci punti, mentre i turchi restano fermi a quota otto. I grandi mattatori della partita sono Willis e Watt, veri trascinatori del club italiano. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocare della partita.

GLI HIGHLIGHTS