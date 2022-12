Highlights e gol Inter-Salisburgo 4-0: amichevole invernale 2022 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Salisburgo, match amichevole che si è disputato a Malta dove i nerazzurri stanno preparando la seconda parte di stagione che ripartirà con Inter-Napoli del 4 gennaio. Buone indicazioni per Simone Inzaghi: ottimo primo tempo dei nerazzurri che sbloccano la partita al ventesimo minuto grazie ad una bella azione corale conclusasi con un piatto vincente di destro di Mkhitaryan. Prima della fine del primo tempo arriva anche la rete del raddoppio firmata Francesco Acerbi: su un calcio di punizione battuto da Calhanoglu, l’ex difensore della Lazio colpisce di testa – anche se in netto fuorigioco – e fa 2-0. Nella ripresa è ancora Mkhitaryan a gonfiare la rete: tap-in vincente per il 3-0. All’ultimo minuto c’è gloria anche per Valentin Carboni che sigla il 4-0 definitivo.

