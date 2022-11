Croazia-Canada, gol di Marko Livaja: partita ribaltata e 2-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 12

La Croazia ribalta il risultato. Nel match contro il Canada, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, i vicecampioni del Mondo in carica trovano la rete del 2-1 grazie ad una bella azione corale dei croati che viene finalizzata da Marko Livaja. Il suo tiro con il destro è forte e preciso e punisce i canadesi, in alto la rete del 2-1.